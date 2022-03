Am Landgericht Halle beginnt am Mittwoch erneut ein Prozess um den gewaltsamen Tod eines 31-Jährigen in Halle-Neustadt. Wie ein Gerichtssprecher erklärte, war der 21-jährige Angeklagte bereits im vergangenen Jahr wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Gegen das Urteil ging der Mann in Revision.