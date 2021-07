Ein verurteilter Kindesentführer aus Halle will sein Strafmaß anfechten. Das Landgericht Halle hatte den Mann vor einer Woche unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs und versuchten Mordes an einer Sechsjährigen verurteilt .

Gegen das Strafmaß von neun Jahren Haft und der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus geht der 25-Jährige nun in Revision. Sein Verteidiger habe Einspruch gegen das Urteil eingelegt, teilte ein Gerichtssprecher am Freitag auf Nachfrage mit. Nun ist der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Zug.