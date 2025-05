Ein zentrales Werk der Ausstellung ist nach Aussage des Museumsdirektors die Arbeit der polnischen Künstlerin Iza Tarasewicz. In ihrer Installation "Ruinen und Versprechen" steigt ein alter Handkarren in die Höhe – und oben hängt ein Satellit. Für Bauer-Friedrich symbolisiert das den Wandel von der händischen zur digital gesteuerten Landwirtschaft .

Insgesamt sind rund 30 internationale Positionen in der Moritzburg zu sehen. Ausgangspunkt für die Schau war der Bauernkrieg vor 500 Jahren . Die Künstlerinnen und Künstler waren im Vorfeld eingeladen, das historische Terrain zu bereisen – und die Eindrücke sind teils in ihre Arbeiten eingeflossen.

Die Arbeit hinterfragt auf kritische Weise die Verwertungslogik von Böden – ein Thema, das auch der in Köln lebende Filmemacher Viktor Brim mit seinem Blick auf trockengelegte Salzseen in den USA aufgreift. Der Künstler sagte MDR KULTUR, ihn interessiere, wie Landschaften durch industrielle und wirtschaftliche Zwecke in operative Zonen eingeteilt werden. Diese Einteilungen überdauerten oft Generationen und vermischten sich mit geologischen Prozessen, die Millionen Jahre alt seien, so Brim. In einem Raum, der in grünes und rotes Licht getaucht ist, zeigt Brim seine Filme zum Salzabbau.