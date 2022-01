Der hellblaue Flachbau wirkt zwischen den Hochhäusern und Plattenbauten von weitem recht unscheinbar. Wie selbstverständlich steht ein Polizeicontainer vor dem Islamischen Kulturzentrum in Halle-Neustadt. Der Wachtposten sitzt drinnen. Der Streifenwagen steht leer davor. Passanten laufen zügig durch den Nieselregen vorbei, ohne aufzuschauen.

In dunklem Anzug mit Hemd und Pullunder öffnet Gemeindevorsteher Djamal Amelal die Tür zur Beratungsstelle für geflüchtete Familien. Er ist hier derjenige, der für alle ein offenes Ohr hat. Seit den 1990er Jahren ist er der Vorstand der islamischen Gemeinde – ehrenamtlich. Nach den Schüssen am Sonntag, sagte er, fühlen sich viele Mitglieder hier nicht mehr sicher:

Im Innenhof zeigt Djamal Amelal auf die weißen Einschusslöcher: Hier habe der Tatverdächtige hin geschossen. Aus dem 10. Stock eines Hochhauses gegenüber. Am Sonntagvormittag hätten sich dort zwei Gemeindemitglieder befunden, einer im Rollstuhl, als die Schüsse aus dem Luftdruckgewehr abgeschossen wurden. Eines der Löcher liegt tiefer als die anderen beiden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Aber das wecke Erinnerungen an dem Anschlag auf die Synagoge 2019. Zumal die Moschee in Halle-Neustadt bereits 2018 zweimal aus einer anderen Richtung beschossen wurde. Wer der Täter von damals ist, das wisse niemand.