Bürgermeister Geier lobte die Unterstützung der islamischen Gemeinde durch verschiedene andere Glaubensgemeinschaften in der Stadt. So war etwa der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorozki, am Freitag anwesend. Er sagte, die Schüsse vom Sonntag erinnerten an den Anschlag auf die Synangoge 2019.