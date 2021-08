Seit Wochen beschäftigt eine Mückenplage Halle und den Saalekreis . Für Experten ist das kein Wunder. Die Situation sei wegen der extremen Trockenheit der vergangenen Jahre so schlimm. Die Eier der Mücken können mehrere Jahre überleben und auf viel Regen warten – wie in diesem Jahr. Mittlerweile ist die Plage so heftig, dass vielerorts Anti-Mückensprays und ähnliche Schutzmittel ausverkauft sind .

Deswegen müsse die Stadt jetzt endlich reagieren, fordern viele Einwohner. Darunter ist auch Peter Scharz vom Mieterrat. In einem Brief an Bürgermeister Egbert Geier schlägt er vor, es so zu machen wie die Gemeinden des oberen Rheintals. Diese hatten in den 1980er Jahren biologische Bekämpfungsmittel eingesetzt, um einer Mückenplage Herr zu werden. "Mit Erfolg", schreibt Scharz und ergänzt, dass über etwaige Umweltschäden dieser Maßnahme nichts bekannt sei.