Durch welchen Gegenstand, der sich im Müll befunden hat, das Feuer entfacht wurde, ist bisher unklar. Wie das Umweltbundesamt in Dessau allgemein erklärt , können sich beispielsweise beschädigte Lithium-Batterien und Lithium-Ionen-Akkus unter Umständen selbst entzünden: "Ein Versagen von Sicherungsmechanismen kann dazu führen, dass spontane Selbstentzündungen oder Explosionen ausgelöst werden." Deshalb gehörten solchen Gegenstände auch nicht in den Hausabfall, sondern müssten in Sammelboxen im Handel oder auf dem Wertstoffhof richtig entsorgt werden.

Der Müllbrand in Halle ist dabei kein Einzelfall: In den vergangenen Monaten hat in Mitteldeutschland in mehreren Fällen Müll gebrannt. Auch, wenn nicht immer klar ist, ob sich der Abfall auch selbst entzündet hat oder ob es andere Gründe dafür gibt: