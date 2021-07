Katja Müller (Die Linke) bleibt Vorsitzende des Stadtrats in Halle. Am Mittwoch scheiterte im Stadtrat ein Abwahlantrag der AfD-Fraktion gegen die Politikerin der Linken. Die AfD hatte Katja Müller unter anderem vorgeworfen, in der Impfaffäre um den suspendierten Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) dafür verantwortlich zu sein, dass interne Informationen an die Öffentlichkeit gelangt seien.