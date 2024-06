Für die Realisation des Projektes konnten die Autorin Helen Hahmann und der Filmproduzent Eike Goreczka gewonnen werden. Die in Halle lebende Hahmann hat zur Tradition des Jodelns im Harz promoviert, lange für das nichtkommerzielle Radio Corax gearbeitet. Sie produziert unter anderem für den Bayerischen Rundfunk Sendungen mit weltmusikalischen Themen. Auch Goreczka hat mit seiner Firma 42Film seinen Stammsitz in Halle und ist bestens vertraut mit der Kulturszene Sachsen-Anhalts. Er sagte MDR KUTLUR, ihm komme es vor allem darauf an, die Filme jeweils als eigene Klangkunstwerke zu inszenieren.

So schwingt zum Beispiel im Film über das John-Cage-Projekt in Halberstadt während der gesamten Laufzeit unterschwellig der aktuelle Orgelton mit. Rainer Neugebauer, der künstlerische Leiter des "ORGAN² / ASLASP"- Projektes erzählt von der hintersinnigen Philosophie des John-Cage-Projekts, von der auf 639 Jahre angelegten Tonfolge in der Burchardi-Kirche. Währenddessen ist zu sehen, wie der Tonwechsel vom Februar 2024 vorbereitet wird, wie sich ein neugieriges Publikum um das Klangwerk versammelt, wie sich eine gewisse Andacht auszubreiten scheint. Dann der Tonwechsel, das Umstecken einer Orgelpfeife – auf Schwarzbild. Der neue Klang entfaltet sich – auf ihn kommt es an.

Die Filme von #volltemperament werden nun nach und nach auf dem Youtube-Kanal vom Musikland Sachsen-Anhalt online gestellt. Auch auf anderen Plattformen wird dafür geworben. So soll in den Sozialen Medien die Neugier auf die vielfältige Musikkultur in Sachsen-Anhalt geweckt werden. Denn wer sich für John Gages Orgelwerk mit der Spielanleitung "ASLASP (As slow as possible)" interessiert, der wird vielleicht auch Renaissance-Musik in Wittenberg genießen wollen oder sich für ein Orgelfest rund um die 400 Jahre alte Hans-Scherer-Orgel in Tangermünde interessieren.