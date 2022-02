Marc Rath Bildrechte: dpa

Marc Rath wurde 1966 in Solingen geboren und kam 1991 nach Sachsen-Anhalt. Der Vater zweier erwachsener Kinder ist verheiratet mit der früheren MDR-Reporterin Doreen Jonas. Beide wohnen in einem kleinen Ort in der Nähe von Tangerhütte. Dort sind sie auch wohnen geblieben, während Rath in Lüneburg gearbeitet hat.



Was sind Ihre ersten Amtshandlungen als Chefredakteur in Halle?



Erstmal geht es jetzt darum, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, kennenzulernen. Meine erste Amtshandlung war also eine Videokonferenz, wo ich mich den Kolleginnen und Kollegen vorgestellt habe. Jetzt geht es in die einzelnen Abteilungen. Und mein Ziel ist es, schnell in unseren 17 Standorten vorbeizuschauen. Damit mich die Kollegen – sofern es Corona zulässt – auch persönlich kennenlernen und ich sehe, wie die Situation vor Ort ist.



Was haben Sie sich für die ersten 100 Tage vorgenommen?



Da ich nicht in der Politik bin, habe ich auch kein 100-Tage-Programm. (lacht) Und in unserem Bereich gibt es auch nicht unbedingt eine Schonfrist. Aber ich habe mir vorgenommen, in den ersten 100 Tagen nicht nur den Dialog mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu führen, sondern auch mit möglichst viele Leserinnen und Lesern. Das soll auch nicht nach 100 Tagen beendet sein.



Am Wochenende starten wir die Reihe "MZ im Dialog". Dabei können mich Vereine, Kirchen, Parteiorganisationen, aber auch Stammtische, Jugendgruppen oder Schulklassen – alle die sich mit der MZ auseinandersetzen und mit uns ins Gespräch kommen wollen – einladen. Meist wird dann auch ein Vertreter der jeweiligen Lokalredaktion dabei sein. Und dann wollen wir uns darüber unterhalten, was den Menschen bei unserer Arbeit als Lokaljournalisten hier in der Region wichtig ist.