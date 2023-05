Aufmerksame Nachbarn haben in Halle eine Frau aus ihrer Wohnung in der Trothaer Straße gerettet. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten zuvor am Samstag gegen 21 Uhr Rauchmelder bei der Frau ausgelöst und die Nachbarn alarmiert. Als auf deren Klingeln und Klopfen niemand in der Wohnung reagierte, öffneten sie den Angaben zufolge gewaltsam die Tür. Wie sich zeigte, waren die Räume stark verqualmt. Die Bewohnerin war durch den Rauch bewusstlos geworden.