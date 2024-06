Wie die Deutsche Bahn weiter mitteilte, kann aufgrund von Umleitungen und längeren Fahrzeiten nicht garantiert werden, ob der Nachtzug aus Halle in Mannheim mit dem Partnerzug aus Wien gekoppelt werden kann. Eine Weiterfahrt nach Paris sei dann nicht möglich. Ende dieser Woche solle ein Ersatzfahrplan veröffentlicht werden.

Der Nachtzug von Berlin über Halle nach Paris fährt seit dem 11. Dezember vergangenen Jahres. Abfahrt in Halle ist immer montags, mittwochs und freitags um 22:18 Uhr. Die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) möchte nach eigenen Angaben künftig an der Verbindung mit Station in Halle festhalten, "sofern es verfügbare Trassen der deutschen und französischen Infrastrukturbetreiber gibt".