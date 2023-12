Über Geld spricht man nicht. Im Nachtzug schon. "Wie viel hast du bezahlt?", ist die wohl am häufigsten getuschelte Frage an Bord. Denn die Preise variieren kräftig. Zunächst nach Kategorie, zwischen Sitz-, Liege- und Schlafwagen. Außerdem gibt es verschiedene Sparpreis-Kontingente und seit Fahrplanwechsel auch nach Nachfrage variierende Preise – was bei Nachtzugfans im Netz für Protest sorgt. Wer ein Schnäppchen gemacht hat, spricht gern darüber. Ruth, Sven, Lia und Tim haben für ihren Liegeplatz 89 Euro bezahlt. "Ist echt geschenkt", findet Tim. Ein Flug wäre teurer gewesen – und hätte eine zusätzliche Übernachtung bedeutet. Das MDR-Team hat im Schlafwagen Tickets für 99,90 Euro besorgt. Dort können Einzelkabinen der teuersten Kategorie sonst bis zu rund 700 Euro kosten. Wirklich günstig geht's nur im Sitzwagen ab 35 Euro.

Hier hat Kaja aus Bernburg einen Platz gebucht. Die 16-jährige Gymnasiastin reist allein, lernt seit drei Jahren Französisch. Als ihr Direktor von der Nachtzugverbindung nach Paris erfuhr, hat er Kaja auf die Idee gebracht. Ihren Fensterplatz im Sitzwagen macht ihr keiner streitig: Zu ihr ins Sechserabteil gesellt sich nur eine weitere Frau. "Wir können die sechs Sitze zu einer Liegefläche zusammenschieben", berichtet sie. Wirklich bequem ist es dennoch nicht: "Es ist mehr ein Halbliegen." Kaja hat sich mit Schlafsack und Nackenkissen ausgestattet. Sie ist froh, dass ihr Abteil so leer ist: "Mit vier, fünf oder sechs Leuten in einem Abteil wird es richtig eng." Da ragt schon mal ein Fuß aus dem offenen Abteil hinaus auf den Gang.

Viel Platz gibt es an keiner Stelle im Nachtzug – egal, in welcher Kategorie. Selbst in den Schlafkabinen für eine bis drei Personen ist jeder Quadratzentimeter Fläche verplant. Stauraum gibt es nur nach oben. Großes Gepäck ist sehr hinderlich. Die Betten haben eine Länge von 1,90 Metern, zusätzliche sechs Zentimeter gibt es nur in der Fensternische. Toilette und Dusche sind Gemeinschaftsräume in den Wagen. Hier reicht der Platz geradeso, um sich auszuziehen oder umzudrehen. Wer nicht gut beweglich ist, kommt hier schnell an seine Grenzen.