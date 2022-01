Nach Manipulations-Skandal Klinik in Halle: Nachuntersuchungen verfälschter Blutproben laufen

Nach dem Skandal um manipulierte Blutproben gehen am Elisabeth-Krankenhaus in Halle die Nachuntersuchungen voran: Dabei sind nach Klinik-Angaben bislang rund 650 Proben nachträglich geprüft worden. Das entspricht knapp 40 Prozent der insgesamt 1.700 betroffenen Proben. Vier in diesem Zusammenhang auffällige Befunde hätten sich nicht bestätigt.