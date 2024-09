An der Autobahn 143 bei Halle wird es trotz einer neuen Klage von Naturschützern vorerst keinen Baustopp geben. Das teilte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig MDR SACHSEN-ANHALT mit. Demnach ist die Klageschrift eingegangen. Daraus ergebe sich aber nicht, dass die Bauarbeiten sofort gestoppt werden, erklärte eine Sprecherin. Man sei in dem Verfahren ganz am Anfang, der Vorgang habe am Montag ein Aktenzeichen erhalten. Im nächsten Schritt bekomme nun die Gegenseite Gelegenheit, sich zu äußern.