Der Naturschutzbund (NABU) Halle und die Bürgerinitiative Saaletal haben Klage gegen den Bau der Autobahn 143 eingereicht. Die Schrift ging an das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Der NABU und die Bürgerinitiative fordern darin den sofortigen Baustopp. Zudem solle die Autobahn nicht in Betrieb genommen werden, heißt es.