Gefängnisausbau Verzögerungen bei JVA Halle-Tornau – Fortschritte in Volkstedt

Der geplante Bau der neuen Justizvollzugsanstalt (JVA) in Halle-Tornau könnte sich verzögern. Das Finanzministerium von Sachsen-Anhalt teilte am Mittwoch in einer Sitzung des Rechtsausschusses des Landtags in Magdeburg mit, dass vor der Oberbürgermeisterwahl in Halle keine Entscheidungen zu einem konkreten Bauplan getroffen werden sollen. Die Wahl findet am 2. Februar statt, Beobachter halten eine Stichwahl am 23. Februar für wahrscheinlich. Eine Entscheidung zum Bauplan wäre somit frühestens im März zu erwarten.