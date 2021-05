Verbindung in die Neustadt Halle soll eine neue Straßenbahnbrücke bekommen

An der Elisabeth-Saale, die an der halleschen Pferderennbahn vorbei fließt, soll eine neue Straßenbahnbrücke gebaut werden. Die alte (oben links im Bild) ist marode.

An der Elisabeth-Saale, die an der halleschen Pferderennbahn vorbei fließt, soll eine neue Straßenbahnbrücke gebaut werden. Die alte (oben links im Bild) ist marode.

An der Elisabeth-Saale, die an der halleschen Pferderennbahn vorbei fließt, soll eine neue Straßenbahnbrücke gebaut werden. Die alte (oben links im Bild) ist marode. Bildrechte: imago/Schöne

Seit Jahren ist die Elisabethbrücke in Halle marode, nun soll es einen Ersatz geben. Die neue Brücke soll direkt neben der alten errichtet werden, sodass die Straßenbahnen während der Bauarbeiten weiter fahren können. Am Dienstagabend hat der Planungsausschuss des Stadtrats das Vorhaben abgesegnet. In zwei Wochen muss dann noch der Stadtrat grünes Licht geben. Die alte Brücke ist für Straßenbahnen und Fußgänger die wichtigste Verbindung von Halle nach Halle-Neustadt und führt über die Elisabeth-Saale.