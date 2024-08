Bildrechte: picture alliance/dpa | Heiko Rebsch

So ist in der Ausstellung ein Koffer zu sehen, recht klein aus Holz und Leder. Es ist der Koffer, in dem der Witwe des in Halle hingerichteten Jan Bukowski die letzten Habseligkeiten ihres Mannes überstellt wurden. Verschiedene Dinge sind zusammengekommen. Der Kurator spricht von emotionalen Prozessen: "Der Fall aus Belgien, da hat ein Bruder seiner Schwester etwas in die Hand gedrückt bei seiner Verhaftung und gesagt: Du hebst diesen Schlüsselanhänger auf, bis ich wieder da bin. Er ist nie wiedergekommen, sondern in Halle erschossen worden. Die Frau sagte, den gebe ich nicht her, der wandert mit mir ins Grab."