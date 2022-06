In Halle hat die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) jetzt drei Elektrobusse im Depot stehen. Diese sollen bald auf der Linie 21 zwischen Halle-Neustadt, Dölau, Lettin und Kröllwitz eingesetzt werden. An der Endstation werden die Busse an einer Schnellladestation wieder aufgeladen, bevor es wieder zurück geht.

In Leipzig sind schon E-Busse unterwegs. Bildrechte: René Junghans

Den genauen Starttermin für den Einsatz der klimafreundlichen Busse will die HAVAG noch in diesem Monat bekanntgeben. Auch zu den Anschaffungskosten, die bei bis zu 600.000 Euro liegen können, will sie sich äußern. Das Projekt soll sich trotz hoher Investitionssumme langfristig bezahlt machen und wird mit EU-Mitteln geördert.



Andere Städte sind schon einen Schritt weiter: Berlin plant nur noch E-Busse bis 2030, in der chinesichen 13-Millionenstadt Shenzhen ist laut Deutschlandfunk sogar bereits die gesamte Flotte — 16.000 Busse — elektrisch unterwegs.