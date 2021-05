Neue Erkenntnisse vorgestellt Himmelsscheibe von Nebra hatte ursprünglich andere Farbe

Untersuchungen der Himmelsscheibe von Nebra mit modernster Technik haben neue Erkenntnisse über deren Entstehung erbracht. Im spanischen Barcelona waren in monatelanger Kleinarbeit hunderte Bilder am Computer ausgewertet worden. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch in Halle vorgestellt.

Der beteiligte Wissenschaftler Roberto Risch von der Universität Barcelona sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man habe bestimmen können, dass mehrere Handwerker - insgesamt drei oder vier - an der Himmelsscheibe gearbeitet hätten. Das sei aus seiner Sicht das wichtigste und verblüffendste Ergebnis der Untersuchungen. Jeder einzelne Meister habe andere Werkzeuge benutzt und andere Entscheidungen getroffen. Das gebe Aufschluss über die zeitliche Folge der Bearbeitung. Laut Risch beweist das auch die anfängliche Hypothese, dass die Himmelsscheibe nicht in einem einzigen Prozess, sondern über viele Jahre entstanden ist.

Der Aussichtsturm an der Fundstelle der Himmelsscheibe auf dem Mittelberg. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA

Landesarchäologe Harald Meller fügte hinzu, dass eine weitere bisherige Annahme belegt werden konnte. Demnach habe die Himmelsscheibe ursprünglich einmal schwarz ausgesehen. Dafür sei sie mehrmals durchgeglüht worden. "Das wäre ja merkwürdig, wenn goldene Sterne auf einer goldenen Scheibe gewesen wären. Und da hatten wir als Hypothese, dass sie gefärbt war", so Meller. Die Scheibe habe eine silber-nachtblaue Farbe gehabt, die die Wissenschaftler nun sichtbar machen konnten. "So wissen wir: Die Himmelsscheibe war nachtschwarz", so Meller.



Die bislang verborgenen Spuren wurden mit Hilfe modernster Technik in hochauflösenden Aufnahmen sichtbar gemacht. Experten konnten so die komplette Oberfläche der Himmelsscheibe neu analysieren.