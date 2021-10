Die neue Glocke des Merseburger Doms ist am Mittwoch an ihren Platz im Turm des Doms gehoben worden. Die Glocke wurde dabei von einem Kran durch ein Fenster zum Glockenstuhl gebracht. Nach Angaben der Vereinigten Domstifter sollen in den nächsten Wochen Umbauarbeiten stattfinden, damit die Glocke im Turm genügend Platz erhält und am Reformationstag, dem 31. Oktober, erstmals läuten kann.