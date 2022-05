Das Deutsche Rote Kreuz hat in Halle eine neue Rettungswache eingeweiht. Der neue Standort befindet sich direkt im Diakoniekrankenhaus der Stadt. Der Umzug war in eineinhalb Monaten geplant und durchgeführt worden. Er war nötig, weil die alten Räumlichkeiten nicht mehr zur Teamgröße gepasst haben.

Direkt vor der Notaufnahme ist ein Parkplatz für einen Rettungswagen entstanden, sodass eingelieferte Patienten schneller als bisher betreut und versorgt werden können. Vier Fahrzeuge und jeweils acht Einsatzkräfte sind rund um die Uhr an der Wache stationiert.



Die neue Rettungswache am Mühlweg ersetzt nun die alte in der Fährstraße. Dass Einsatzorte durch die zentrale Lage der Wache schnell erreichbar sind, sei ein großer Vorteil, so Halles Sicherheitschef Tobias Teschner.