Lwiw und Erfurt: Ganz anders, doch mit Gemeinsamkeiten

Barbara Thériault (r.) erkundet in Lwiw mit Freunden die Stadt. Bildrechte: Uwe Fleischer Vier Monate lang schrieb Barbara Thériault in Lwiw einmal pro Woche einen Blogeintrag über den Stadtalltag und zog dabei immer wieder Vergleiche mit Erfurt. Aber haben diese Städte überhaupt etwas gemeinsam? "Es ist alles anders", meint Barbara Thériault und lacht. Dann fallen ihr doch ein paar Gemeinsamkeiten ein. Sie erklärt, dass beide Städte bürgerlich seien und sich die Einwohner untereinander jeweils sehr gut kennen würden. Wenn sie mit Freunden aus Lwiw in der Stadt unterwegs war, trafen sie immer zufällig Bekannte.

Lwiw: Eine Stadt mit Pathos

Vieles sei in Lwiw aber auch ganz anders als in Erfurt: "Damals ist schon viel vom Krieg erzählt worden", erinnert sich Barbara Thériault. In Lwiw gebe es ein Pathos, das mit einem Nationalstolz einhergehe, den sie so noch nicht kannte. Das habe sie sehr beeindruckt. Auch bei jungen Menschen sei dieses Pathos sehr präsent gewesen. Lwiw habe aber auch Ähnlichkeit mit dem Deutschland der frühen 1990er-Jahre, "als sich viele Gedanken gemacht haben, wie es so weitergeht".

Texte aus dem Friseur-Alltag

Vor zwei Jahren begann Barbara Thériault in Kanada eine Ausbildung zur Friseurin und schrieb währenddessen Texte über ihre Arbeit im Salon. Das tat sie im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts an ihrer Universität in Montréal. Genau das Gleiche wolle sie nun während ihres sechsmonatigen Stipendiums auch in Halle machen, denn das Projekt werde sich sehr gut mit der Stadtschreiber-Stelle vereinbaren lassen. Die Idee, sich in Halle zu bewerben, entstand, weil ihr das Buch "Halle Alphabet" von Christian Kreis, das er 2019 während seiner Zeit als Stadtschreiber verfasste, so gut gefiel. Am Freitag wird sie offiziell in das Amt eingeführt.

"Lustige, leichte Texte" aus drei halleschen Salons