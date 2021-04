Impfaffäre in Halle Neue Vorwürfe im Disziplinarverfahren gegen Wiegand

Im Disziplinarverfahren gegen den derzeit suspendierten halleschen Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) gibt es neue Vorwürfe. Das geht aus Dokumenten des Landesverwaltungsamtes hervor, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegen. Darin werden Details der Ermittlungen genannt. So soll Wiegand im Zusammenhang mit der Vergabe von überzähligen Impfdosen einen wahrheitswidrigen Vermerk auf der Internetseite der Stadt platziert haben. Den habe er zudem von Mitarbeitern der Verwaltung per Weisung unterschreiben lassen.

Wiegand wird Verstoß gegen die gesetzlich vorgeschriebene Impfreihenfolge vorgeworfen. Er hatte sich nachweislich früher impfen lassen, als er eigentlich dran gewesen wäre. Auch andere Stadtratsmitglieder und Mitglieder des Pandemiestabes der Stadt Halle wurden früher geimpft. Dafür, das betonte Wiegand, seien überzählige Impfdosen eingesetzt worden, die andernfalls verfallen wären. Weil er sich in seinen Aussagen im Nachgang allerdings in Widersprüche verstrickte, steht er zudem unter Verdacht, die Aufarbeitung behindert zu haben. Weil auch die Staatsanwaltschaft ermittelt, hat der Stadtrat in Halle vor drei Wochen entschieden, Wiegand die Amtsgeschäfte für die Zeit der Ermittlungen zu entziehen. Seither hat das Stadtoberhaupt Hausverbot.