Ab Dezember Neue Nachtzug-Verbindung Berlin-Paris mit Stopp in Halle

In Berlin einschlagen und in Paris aufwachen – das ist ab Dezember möglich. Die neue Nachtzug-Verbindung legt auch einen Zwischenstopp in Halle ein. Zu Beginn ist die Fahrt über Nacht nach Paris drei Mal in der Woche möglich, ab Ende 2024 dann täglich. Auch an einer Direktverbindung, die tagsüber verkehrt, wird gearbeitet.