Sexspielzeug – nachhaltig aus der Region

Lotti und Lotte – wie die beiden, die den Laden gegründet haben, sich auch nennen, wollen außerdem bei den Produkten besonders auf Nachhaltigkeit achten. "Wir wollen kurze Lieferketten, wir versuchen, so wenig wie möglich über Großhändler-innen zu gehen und wollen die Produkte wirklich kennen." So funktionierten beispielsweise in Lotti und Lottes Sexshop alle Vibratoren nicht mit Batterien, sondern seien wiederaufladbar. Manche Produkte bestünden aus recycelten Materialien.

"Hier ist so ein bisschen unser Ästhetik-Bereich", sagt Schachtschneider und zeigt auf einen der gläsernen Ausstellungsschränke in der Mitte des Verkaufsraums. Darauf sind Dildos aus Glas und Silikon ausgestellt – einer davon in der Form eines Spargels. "Passend zur Spargelsaison", lacht Schachtschneider und erklärt, dass der Dildo in Dresden hergestellt werde – regional also.

Optimistisch gegen Online-Konkurrenz