Der Star Park II soll am Standort Kabelsketal entstehen. In der Beschlussvorlage für den Stadtrat heißt es, Pluspunkte des Gebietes seien "die zentrale Lage unmittelbar an der Kernachse Halle-Leipzig, die direkte Anbindung an das Autobahnnetz und den Flughafen Halle-Leipzig sowie die gute Erreichbarkeit".