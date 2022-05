Verkaufsstart 9-Euro-Ticket in Halle sehr gefragt

In gut einer Woche, am 1. Juni geht es los: Mit der Bahn oder dem Bus quer durch ganz Deutschland reisen – und das für schlappe 9 Euro im Monat. Seit Montag können die 9-Euro Tickets bereits gekauft werden – online oder ganz altmodisch am Schalter. In Halle hat die HAVAG auf dem Markt eine ganze Straßenbahn kurzerhand zum Ticket-Verkaufsstand umgebaut. Und der Andrang am ersten Tag war größer als erwartet.