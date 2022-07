9-Euro-Ticket Wie eine Studentin aus Halle mit dem 9-Euro-Ticket die Region erkundet

Clara Hausmann ist neu in Halle und Sachsen-Anhalt. Gleich am ersten Tag hat sie sich ein 9-Euro-Ticket gekauft, um damit Land und Gegend zu erkunden. Doch hat es sich wirklich gelohnt? Wohin ist sie gefahren? Wie voll waren die Züge? Was hat sie erlebt mit dem 9-Euro-Ticket?