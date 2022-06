Das bestätigte auch Pendlerin Lena Dreier. Sie denkt, dass es eher am Wochenende voll werden könnte, wenn die Leute Ausflüge ins Umland unternähmen. Sie selbst hatte das 9-Euro-Ticket noch nicht. "Im Zug konnte ich es mir nicht kaufen, aber ich hole es mir jetzt", so Lena Dreier. Sie überlege sogar, mit dem Ticket in den Urlaub zu fahren und hoffe generell, dass das Angebot auch langfristig bestehen bleibt. "Denn ich verzichte bewusst für die Umwelt auf ein eigenes Auto, obwohl das mit drei Kindern sehr umständlich ist." Ein dauerhaft günstiger ÖPNV wäre da eine Entlastung für sie.

Wie in Halle stellte sich die Situation am ersten Tag überall in Sachsen-Anhalt dar. Der günstige Fahrschein wurde genutzt – zu überfüllten Verkehrsmitteln kam es allerdings zunächst nicht. "Die Züge waren gut gefüllt, man hat aber überall einen Platz gefunden. So soll das aber auch sein", sagte Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) am Mittwochmorgen am Magdeburger Hauptbahnhof. Auch laut Bundespolizei gab es bis zum Mittag kein Chaos an den Bahnhöfen.