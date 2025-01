Stadtverwaltung Halle prüft Bauantrag

Aktuell prüft die Stadtverwaltung den Bauantrag. Sobald die Genehmigung in den nächsten Monaten vorliegt, will der Verein des IKC den Bau starten. Der Standort steht also längst fest. Jahrelang hatte der Verein des IKC mit der Stadtverwaltung nach dem bestmöglichen Standort gesucht und die freie Wiese nebenan für geeignet befunden. Dort ist er sowieso seit Jahrzehnten beheimatet. Trotzdem gibt es von einigen Nachbarinnen und Nachbarn Kritik:

"Ich find das zu dicht in dieser Wohnbebauung. Viele Leute fühlen sich da belagert", meint Anwohner Bernd Döring. Er und andere hätten sich gewünscht, dass die muslimische Gemeinde an einen dezentralen Ort, beispielsweise an den Stadtrand, verlegt wird.

Weiteres zum geplanten Neubau Das gesamte Bauprojekt finanziert die Gemeinde als gemeinnütziger Verein über eigene Spenden. Sie bekomme weder Geld von der Stadt noch von Förderern aus dem Ausland. Das Grundstück kostete 250.000 Euro. Der Bau kostet ca. 3.000 Euro pro Quadratmeter.

Ausgesprochen viel Solidarität und Rückhalt

Dieser Vorschlag bringt von vielen Seiten Gegenwind ein: "Ein Gebetshaus muss dort sein, wo die Menschen wohnen", machte Pfarrer Christoph Eichert von der evangelischen Paulusgemeinde klar. Außerdem wäre es gerade für Kinder unmöglich, nach der Schule noch weite Wege auf sich zu nehmen, um zum Sprachkurs oder Gruppentreffen zu fahren, sagt die Teilnehmerin Anne Henke. Um dem IKC im Stadtteil mehr Beachtung zu schenken, kommt der Vorschlag auf, die nächstgelegene Haltestelle mit dem Zusatz "Islamisches Kulturcenter" zu versehen. Bildrechte: MDR/Hanna Kazmirowski

Islamisches Kulturcenter soll Integration und Sozialarbeit stärken

Abgesehen von praktischen Erwägungen sei es für das Kulturcenter ganz wesentlich, mitten im Viertel zu sein: "Die Räume sind für die ganze Gemeinschaft in Neustadt, nicht nur für unsere Gemeinde", sagt die 19-jährige Soleen, die sich viel in der muslimischen Gemeinde engagiert. "Für mich ist das IKC ein Begegnungsort, wo sich alle treffen können. Und das kann auch Vorurteile und Ängste abbauen." Pfarrerin Hanna Henke sieht es ähnlich: "Wir brauchen in Halle-Neustadt bessere Integration. Aber wenn man die Menschen vom IKC an den Rand drängt, ist das genau das, was bessere Integration verhindert."