Halle-Neustadt Deutschlands größte Neubaustadt wird 60 Jahre alt

Vor 60 Jahren wurde der Grundstein für die eigenständige "Chemiearbeiterstadt Halle-West" gelegt, das spätere Halle-Neustadt. Eine Stadt, die auf dem Reißbrett entstand. Begonnen hatte alles mit dem Beschluss des Zentralkomitees der SED aus dem Jahr 1958 zu Ansiedlung von Chemiearbeitern in der Nähe der chemischen Werke in Buna und Leuna . Mit dem Bau beauftragt wurde der Architekt Richard Paulick. Es entstand eines der größten Neubaugebiete der DDR.

Halle-Neustadt war als Schlafstadt gedacht. Rund 90.000 Menschen sollten hier leben und täglich in die Chemiewerke pendeln. Neben der S-Bahn als günstige Verkehrsanbindung wurde den Leuten eine umfangreiche Infrastruktur geboten: Kindergärten und Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Turnhallen, Bibliotheken, Spielplätzen, Jugendklubs und Restaurants – und sogar ein Kino. Dabei ließ sich Richard Paulick, der am Bauhaus tätig gewesen war, immer wieder von diesem inspirieren.

Reinhold Sackmann, Soziologe an der Uni Halle

Bis zur Wiedervereinigung blieb Halle-Neustadt eine Großbaustelle. Die letzten Wohnviertel wurden erst 1989 fertiggestellt. Nur kurze Zeit später begann das große Ausziehen. Die Stadt verlor zwei Drittel ihrer Einwohner. Sie zogen in westdeutsche Bundesländer, in die Innenstadt oder bauten eigene Häuser. Zurück blieben vor allem ältere Menschen. Und ein Schuldenberg, den die neu gegründeten Wohnungsgenossenschaften per Gesetz geerbt hatten.