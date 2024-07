Halle-Neustadt Deutschlands größte Neubaustadt wird 60 Jahre alt

17. Juli 2024, 13:03 Uhr

In Halle haben die Feierlichkeiten zum 60-jährigen Jubiläum von Halle-Neustadt begonnen. Wie die Stadt mitteilte, kamen mehr als 300 Besucherinnen und Besucher zu einem Fest im Herzen des Stadtteils am 15. Juli. Gebaut wurde "Ha-Neu" für die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Chemiewerken Buna und Leuna. Es entstand eine Stadt mit komfortablen Wohnungen und umfangreicher Infrastruktur. Ihren schlechten Ruf haben solche Plattenbausiedlungen aus Sicht eines halleschen Soziologen zu Unrecht.