Um in die Wohnung in der sechsten Etage zu kommen, nimmt man den Aufzug, geht vorbei an einer Fensterverglasung aus den 1960er-Jahren und weiter die Treppe hoch. Der Plattenbau ist mittlerweile denkmalgeschützt. Johannes Weilandt ist in Halle-Neustadt aufgewachsen. Der Künstler schaut aus dem Fenster. Man sieht die S-Bahn, die in den 1960er Jahren gebaut wurde und direkt zum heutigen Friedhof des Viertels führt. Was man nicht mehr sieht, ist der Passendorfer Friedhof. Die Ruhestätte wurde wegen des Baus der Zugtrasse weggerissen und die Gräber für Halle-Neustadt wurden umgebettet.