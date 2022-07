Großeinsatz der Polizei Mutmaßliche Schießerei in Halle-Neustadt

Hauptinhalt

Einen Großeinsatz der Polizei hat es in der Nacht zu Dienstag in Halle gegeben. Medienberichten zufolge war eine Schießerei im Stadtteil Neustadt Grund für den Einsatz. Die Polizei hält sich bislang bedeckt – will aber im Laufe des Tages weitere Informationen bekanntgeben.