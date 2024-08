In Halle ermittelt die Polizei gegen eine Mutter, die gedroht haben soll, ihr Kind aus dem Fenster zu werfen. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, dauern die Ermittlungen wegen Nötigung derzeit an. Die Polizei stehe dabei auch im engen Austausch mit dem Jugendamt. Weitere Angaben konnte der Sprecher nicht machen.

Im Wohnkomplex "Südpark" in Halle-Neustadt hatte eine Frau am Dienstag ihr Kind aus dem Fenster eines Hochhauses gehalten, wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte. Medienberichten zufolge hatte sie gedroht, das Kind aus der Wohnung im fünften Stock zu werfen. Auf Bildern in sozialen Netzwerken war ein Sprungkissen zu sehen, das die Feuerwehr unterhalb des Wohnkomplexes aufgebaut hatte.