Allerdings ist am 31. Juli die nächste Zahlungstranche fällig. Die Gespräche mit dem Unternehmen gestalteten sich bisher immer schwierig, sagte Rudolph. Sie regte an, dass sich die Mieter zusammenschließen könnten, um gemeinsam Druck auf den Vermieter auszuüben, um eine Lösung zu finden.

Den Wohnblöcken in Halle-Neustadt drohte, dass noch in dieser Woche Heizung und Warmwasser abgedreht werden. Die Stadtwerke-Tochter EVH hatte die betroffenen Mieterinnen und Mieter per Schreiben informiert, dass die Versorgung am Donnerstag eingestellt werden sollte. Nach Angaben von Sprecherin Rudolph war ein Rückstand im sechsstelligen Bereich entstanden.