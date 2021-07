"Neustart Kultur" Bandcontest zum Start in Halles Konzert-Sommer

Das ist laut Bratke nur möglich durch ein Förderprogramm des Bundes mit gleichem Namen. Veranstalter könnten aktuell nicht wirtschaftlich arbeiten. "Man hat weniger Kapazitäten, weniger Besucher, man hat Mehraufwand, was die ganze Organisation angeht, schon allein die Kontaktnacherfassung. Das stünde nicht im Verhältnis und wäre nicht wirtschaftlich." Und so wird subventioniert, damit, laut Bratke, die Kultur wieder aufleben kann. "Da haben wir uns beworben und auch den Zuschlag für unsere Veranstaltungsreihe bekommen", erzählt sie glücklich.

Auf der Pferderennbahn, im Burggraben der Moritzburg und im Steintor treten bis Anfang September vor allem lokale Künstler auf. Das soll der halleschen Musik-Szene helfen. Der Bandcontest am Mittwoch ist dabei eine der ersten Veranstaltungen der Reihe und auch der Konzertagentur. "Es ist total ungewohnt durch die lange Pause, man hat das Gefühl, man vergisst die ganze Zeit irgendetwas, aber natürlich freuen wir uns sehr veranstalten zu können, versuchen aber auch nicht zu optimistisch zu sein, wenn man Richtung Herbst schaut", so Bratke.

Der Hallesche Bandcontest Karten gibt es online, an allen Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Laut Veranstalter sind auch am Abend auf jeden Fall noch Tickets zu haben. Testpflicht bestehe nicht, auch die 3 G’s seien nicht nötig. Lediglich Kontakterfassung werde es geben. 21.07.21 I 19 Uhr I Pferderennbahn Halle Ein Ticket kostet 10 Euro.

Svenja Sörensen ist die einzige Musikerin neben drei weiteren Bands, die beim Bandcontest auftritt. "Eigentlich kam es erst durch den Lockdown, dass ich so gefesselt in meinem Zimmer war und nicht mehr reisen konnte, dass ich wirklich Songs schreiben konnte", erinnert sich die 27-Jährige, die in Halle lebt. Sie beschreibt sich als Loop-Künstlerin und klingt, obwohl sie allein singt und spielt, wie eine ganze Band.

"Davor war es nur bei Surfcamps, am Lagerfeuer, aber so richtige Auftritte, das fängt jetzt erst an", sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT. Sörensen war jahrelang als Surf- und Snowboardlehrerin unterwegs, Corona hat sie zur Ruhe gezwungen. Dass sie nun endlich vor großem Publikum spielen kann, macht sie glücklich. "Es ist ein unglaublich befreiendes Gefühl, ich kann so richtig eintauchen in die Musik und das mit vielen Menschen teilen, vor allem live, mit gutem Sound, das ist einfach wunderschön", sagte sie im Gespräch.