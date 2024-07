Die App von "Nextbike" downloaden und los geht’s: Zum einen können über die Kartenansicht in der App verfügbare Fahrräder angezeigt, reserviert und ausgeliehen werden. Zum anderen funktioniert die Ausleihe direkt vor Ort über das Einscannen des QR-Codes am Heck des Fahrrads. Die Rückgabe ist nur an einem der 61 festgelegten Standorte möglich und erfolgt durch das manuelle Verschließen des Schlosses.



Wer kein Smartphone zur Verfügung hat, kann per Hotline unter +49 (0) 30 69205046 ein Fahrrad ausleihen. In jedem Fall ist aber eine vorherige Registrierung im System notwendig – entweder über die Webseite www.movemix-bike.de oder direkt per App.