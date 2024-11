Die Bewerbungsfrist für die Oberbürgermeisterwahl in Halle endet am kommenden Dienstag. Bislang haben sieben Kandidaten und Kandidatinnen ihr Interesse bekundet: Egbert Geier (SPD), Kerstin Godenrath (CDU), Andreas Wels ("Hauptsache Halle") sowie der parteilose Alexander Vogt. Hinzu kommen gleich zwei Bewerber der "Partei": Dörte Jacobi und Martin Bochmann, der als unabhängiger Kandidat antreten will, wie verschiedene Medien berichten.