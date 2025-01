Wahlkampf-Endspurt Was sich Menschen in Halle vor der OB-Wahl wünschen

31. Januar 2025, 19:09 Uhr

Seit fast vier Jahren hat die Stadt Halle keinen gewählten Oberbürgermeister. Doch damit ist demnächst Schluss. Am Sonntag wird in Halle gewählt. Sieben Männer und zwei Frauen treten an und haben in den vergangenen Wochen um Stimmen gekämpft. Welche Themen dabei wichtig waren und wie sich Unentschlossene noch informieren können.