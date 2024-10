Egbert Geier wurde in Wertheim in Baden-Württemberg geboren. Seit 2006 ist er Finanzbeigeordneter von Halle, seit 2011 zudem Bürgermeister. In dieser Funktion übernahm er im April 2021 als Stellvertreter die Aufgaben des suspendierten Oberbürgermeisters Wiegand.



Geier nannte als Schwerpunkte seiner Kandidatur die Modernisierung der Infrastruktur, die Weiterentwicklung der Innenstadt sowie die Verbesserung von Sicherheit und Sauberkeit.