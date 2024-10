Die Wählergemeinschaft "Hauptsache Halle" hat am Freitagabend Andreas Wels als ihren Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im Februar 2025 bestimmt. Wie "Hauptsache Halle" mitteilte, wurde der derzeitige Vorsitzende der Stadtratsfraktion und ehemalige Spitzensportler einstimmig in der Mitgliederversammlung gewählt. Wels sagte nach seiner Wahl: "Gerade weil in den letzten Jahren Probleme in unserer Stadt Halle nicht gelöst, sondern verwaltet wurden, stehen große Herausforderungen an."