Gegen Halles suspendierten Oberbürgermeister Wiegand ist wegen der Impfaffäre Anklage erhoben worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Halle am Mittwoch mit. Die Ermittlungen gegen Wiegand seien abgeschlossen und die Anklageschrift dem Landgericht Halle übergeben worden, hieß es. Zuerst hatte das die "Leipziger Volkzeitung" berichtet.

In der Anklageschrift ist zudem von einem "besonders schweren Fall der Fälschung beweiserheblicher Daten" und vom Missbrauch der "Befugnisse als Amtsträger" die Rede. So sollen Wiegand und Ernst ein Protokoll über eine Sitzung des städtischen Pandemiestabes nachträglich so verändert haben, dass der Eindruck entstand, das Vorgehen der Angeschuldigten sei von dem Pandemiestab nach Beratung gebilligt beziehungsweise genehmigt worden.