Wegen "Streitigkeit um eine Personalangelegenheit in der EVG mbH" hat das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt sein Disziplinarverfahren gegen Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) ausgeweitet. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet. In Folge der Kontroverse hatte sich der Geschäftsführer der Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH (EVG) 2019 abberufen lassen.