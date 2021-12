Der seit mehreren Monaten wegen einer Impf-Affäre vom Dienst suspendierte Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand (parteilos), darf vorerst nicht ins Rathaus zurückkehren. Das Verwaltungsgericht Magdeburg lehnte am Donnerstag einen Antrag Wiegands auf Rückkehr ins Amt ab, wie das Gericht am späten Freitagabend in Magdeburg mitteilte. Der Politiker wollte gerichtlich durchsetzen, dass die Anfang Juni vom Landesverwaltungsamt angeordnete vorläufige Dienstenthebung aufgehoben wird.