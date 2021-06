Wegen Impf-Affäre Halles Oberbürgermeister Wiegand vorläufig des Amts enthoben

Wegen Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe von Corona-Impfstoff ist Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) vorläufig des Amts einschließlich aller Nebenämter enthoben. Das teilte das Landesverwaltungsamt in Halle am Dienstag mit. Bernd Wiegand bekomme nun nur noch 50 Prozent seiner Bezüge. Die Entscheidung zur Suspendierung erging laut Landesverwaltungsamt bereits am 7. Juni und gelte ohne Befristung.