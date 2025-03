Immerhin, am Wahlabend sagte Vogt bereits im MDR-Interview: "Die große Mehrzahl der Leute hat mich unterstützt, weil sie von mir überzeugt war, nicht weil ich ihnen etwas versprochen habe". Der 46-Jährige ergänzte: "Sicherlich gibt es den einen oder anderen, der in den kommenden Tagen kommen und sagen wird, ich habe diese und diese Kompetenzen und würde gerne mitarbeiten." Man werde in Ruhe in den nächsten Wochen entscheiden, wie "das Kabinett" aussieht, so Vogt.