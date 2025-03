Halles neuen OB Vogt verhängt am ersten Amtstag interne Haushaltssperre bis Juli

Eine Haushaltssperre ist eine Vorgabe, die bestimmte Ausgaben in einem öffentlichen Haushalt verbietet. Sie wird in der Regel von einer Verwaltung ergriffen, um sicherzustellen, dass der Haushaltsplan eingehalten wird. Haushaltssperren haben in den vergangenen Jahren unter anderem die kreisfreien Städte Magdeburg und Dessau-Roßlau verhängt. Aber auch in Halle gab es 2023 bereits eine Haushaltssperre.